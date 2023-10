Indivíduo mata estudante a tiros e fere outros três em escola de São Paulo

436

Um indivíduo abriu fogo nesta segunda-feira (23) em uma escola da cidade de São Paulo, matou um estudante e feriu outros três, segundo as autoridades locais.



"Durante o ataque a tiros, três alunos foram atingidos. Uma aluna morreu, e outros três feridos estão sendo atendidos no Hospital Geral de Sapopemba", informou o governo do estado de São Paulo em uma nota, na qual informou que um dos feridos se lesionou enquanto fugia do agressor.



Segundo a imprensa local, o ataque ocorreu depois que uma pessoa vestindo uniforme escolar entrou nesta manhã na Escola Estadual Sapopemba, na zona oeste de São Paulo.



O agressor foi posteriormente preso pela polícia, que também ficou com a arma utilizada, confirmou o governo de São Paulo.



O motivo do ataque é desconhecido neste momento. O estado atual de saúde dos feridos também não foi divulgado.



Este ano, o Brasil registrou vários ataques a instituições de ensino, que deixaram dezenas de mortos.



No caso mais recente, em 10 de outubro, um adolescente foi assassinado, e outros três ficaram feridos em um ataque com faca quando saíam da aula em uma escola de Minas Gerais.



Em abril, no ataque mais mortal do ano, um homem de 25 anos invadiu uma creche no estado de Santa Catarina e matou quatro crianças, com idades entre 5 e 7 anos.



O governo anunciou este ano um plano de medidas para regular as redes sociais e tentar combater as crescentes ameaças violentas contra as escolas.