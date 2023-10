Chefe da diplomacia europeia pede mais ajuda para Gaza

436

O chefe da diplomacia europeia, Josep Borrell, exigiu nesta segunda-feira (23) "mais ajuda e mais rápido" para a Faixa de Gaza, sitiada pelo Exército israelense, e disse que é pessoalmente favorável ao cessar-fogo humanitário solicitado pelo secretário-geral da ONU, Antonio Guterres.



"O que é importante? Que aconteça uma entrada maior e mais rápida de produtos básicos para que o fornecimento de água e energia elétrica seja restabelecido", disse Borrell, antes de destacar que o tema está na agenda dos ministros das Relações Exteriores da União Europeia (UE) que se reúnem nesta segunda-feira em Luxemburgo.



Borrell afirmou que as dezenas de caminhões com produtos que podem entrar em Gaza procedentes do Egito são "insuficientes" e destacou que o combustível é especialmente necessário para produzir energia elétrica e água potável.



Ele também disse que os ministros examinarão os apelos do secretário-geral da ONU por um "cessar-fogo humanitário" e que a questão estará sobre a mesa no encontro de cúpula dos líderes da UE na quinta-feira.



"Pessoalmente, acredito que uma pausa humanitária é necessária para permitir a distribuição de ajuda", afirmou Borrell.