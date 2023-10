Hamas afirma que ataques noturnos de Israel deixaram mais de 70 mortos

436

Mais de 70 palestinos morreram em ataques aéreos noturnos do Exército de Israel na Faixa de Gaza, anunciou nesta segunda-feira (23) o governo do movimento islamista Hamas.



"Mais de 60 mártires caíram nos bombardeios", afirmou em um primeiro comunicado o Hamas, que governa o território palestino desde 2007.



O grupo informou que entre as vítimas estão 17 pessoas que morreram em uma casa de Jabaliya, norte do enclave.



O Ministério da Saúde do Hamas informou em um comunicado separado que "ao menos 10 corpos foram retirados dos escombros" após um ataque que destruiu nesta segunda-feira em Deir el Balah, o que eleva o balanço total dos ataques noturnos a pelo menos 70 mortos.



No domingo, o Hamas anunciou que mais de 4.600 pessoas morreram, a maioria civis, nos bombardeios sem trégua de Israel desde 7 de outubro, uma ação de represália à violenta ofensiva do grupo islamista em território israelense que deixou 1.400 mortos, também em sua maioria civis.



O Exército israelense informou nesta segunda-feira que atingiu "mais de 320 alvos militares na Faixa de Gaza" nas últimas 24 horas.



"Os alvos terroristas atacados incluíram túneis com terroristas do Hamas, dezenas de centros de comando operacionais (...) e terroristas da Jihad Islâmica, complexos militares e postos de observação", afirma um comunicado militar.