O ministro da Economia argentino, Sergio Massa (centro-esquerda), obteve 35,99% dos votos no primeiro turno das eleições presidenciais, e irá disputar o segundo turno com o líder ultraliberal e antissistema Javier Milei (30,44%), segundo a apuração de 78,48% das mesas eleitorais.



Massa, advogado de 51 anos candidato da coalizão União pela Pátria, recebeu mais votos do que nas primárias de agosto, quando ficou com 27%, contra Milei, que obteve 30%.