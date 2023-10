Monaco vence Metz (2-1) e segue líder da Ligue 1; Lyon perde e é lanterna

436

Com dois gols do meia russo Alexander Golovin, o Monaco venceu o Metz por 2 a 1 e somou três pontos que lhe permitem permanecer na liderança da Ligue 1 francesa, apesar da pressão de Nice e PSG, segundo e terceiro colocados respectivamente.



Logo no início da partida, aos 4 minutos, Lamine Camara, de 19 anos, abriu o placar para o Metz com um formidável disparo de mais de 50 metros, mas os monegascos reagiram com dois belos chutes de Golovin (42' e 55').



Melhor ataque do campeonato francês (com 23 gols em 9 jogos), a equipe do Principado mantém assim o magnífico início de campeonato e segue na liderança com 20 pontos, contra 19 do Nice e 18 do PSG.



O time da Côte d'Azur havia se tornado líder provisório da Ligue 1 após os jogos de sábado, ao derrotar o Olympique de Marselha (8º) por 1 a 0 no clássico, enquanto o PSG comandado pelo técnico espanhol Luis Enrique manteve sua dinâmica positiva e venceu o Strasbourg por 3 a 1.



O Monaco terá um teste difícil na próxima semana, quando visitar o Lille, quarto colocado com 15 pontos depois de vencer neste domingo o Brest (5º com os mesmos pontos).



A equipe que continua a perder terreno é o Rennes, que perdeu por 2 a 1 em sua visita ao Lorient (12º) e está no meio da tabela, 9º com 11 pontos.



O Reims (6º com 14 pontos), perdeu uma boa oportunidade de chegar perto do 'pódio' ao ficar no empate (1-1) na visita ao Toulouse (10º) e foi alcançado em pontos pelo Nantes (7º), que venceu em casa por 2 a 0 o Montpellier (14º).



No último jogo do domingo o Lyon perdeu em casa por 2 a 1 para o Clermont-Ferrand, resultado que o deixou na última posição.



O time que dominou o futebol francês na primeira década deste século parece condenado a lutar contra o rebaixamento.



Foi a sexta derrota em nove jogos para o Lyon que, depois da vitória do Clermont, é agora o único clube da Ligue 1 que ainda não venceu esta temporada e soma apenas 3 pontos.



Muhammed-Cham Saracevic (10') e Yohann Magnin (35') colocaram os visitantes com uma vantagem de dois gols antes do intervalo e, embora o Lyon tenha diminuído com um gol contra do capitão do Clermont, Florent Ogier (52'), não conseguiram sequer garantir um ponto.



Os torcedores protestaram contra seus jogadores no final da partida e gritaram "Estamos na segunda, estamos na segunda!", situação dantesca para o clube que conquistou sete títulos ininterruptos, entre 2002 e 2008.



E na próxima rodada, a equipa comandada pelo italiano Fabio Grosso, que substituiu o antigo treinador Laurent Blanc em meados de setembro, visita o Vélodrome onde vai enfrentar o Olympique de Marselha.



--- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Francês e classificação:



- Sexta-feira:



Le Havre - Lens 0 - 0



- Sábado:



PSG - Strasbourg 3 - 0



Nice - Olympique de Marselha 1 - 0



- Domingo:



Lorient - Rennes 2 - 1



Nantes - Montpellier 2 - 0



Lille - Brest 1 - 0



Toulouse - Reims 1 - 1



Monaco - Metz 2 - 1



Lyon - Clermont-Ferrand FC 1 - 2



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Monaco 20 9 6 2 1 23 12 11



2. Nice 19 9 5 4 0 10 4 6



3. PSG 18 9 5 3 1 20 7 13



4. Lille 15 9 4 3 2 12 10 2



5. Brest 15 9 4 3 2 9 8 1



6. Reims 14 9 4 2 3 15 12 3



7. Nantes 14 9 4 2 3 16 15 1



8. Olympique de Marselha 12 9 3 3 3 12 12 0



9. Rennes 11 9 2 5 2 15 12 3



10. Toulouse 11 9 2 5 2 11 10 1



11. Le Havre 10 9 2 4 3 10 12 -2



12. Lorient 10 9 2 4 3 15 19 -4



13. Strasbourg 10 9 3 1 5 8 14 -6



14. Montpellier 9 8 2 3 3 12 11 1



15. Lens 9 9 2 3 4 8 13 -5



16. Metz 8 9 2 2 5 8 16 -8



17. Clermont-Ferrand FC 5 8 1 2 5 7 13 -6



18. Lyon 3 9 0 3 6 7 18 -11