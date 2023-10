Verstappen conquista a 50ª vitória de sua carreira no GP dos EUA

436

O recém sagrado tricampeão mundial Max Verstappen conquistou neste domingo (22) a 50ª vitória de sua carreira ao vencer o Grande Prêmio dos Estados Unidos de Fórmula 1.



O piloto holandês da Red Bull que largou da terceira fila, conseguiu assumir o controle da corrida e cruzar a linha de chegada 2,225 segundos à frente do heptacampeão mundial Lewis Hamilton (Mercedes). Lando Norris (McLaren) completou o pódio.



A vitória deste domingo foi a terceira consecutiva do tricampeão mundial no Circuito das Américas, no qual também triunfou no sábado na corrida sprint.



"Largar da sexta posição tornou as coisas um pouco mais difíceis", disse Verstappen.



Somar 50 vitórias "é incrível e estou muito orgulhoso de conseguir isso aqui. Agora continuamos lutando para conseguir mais".



Verstappen conquistou o terceiro título mundial no Catar há 15 dias e neste domingo obteve a décima quinta vitória da temporada, igualando o recorde de vitórias da temporada passada.



Sua enorme vantagem na classificação do Mundial de pilotos é agora de 228 pontos à frente de seu companheiro de equipe, o mexicano Sergio Pérez.



"Durante toda a corrida tive problemas com os freios", disse o atual campeão mundial, que foi vaiado pela multidão durante a corrida.



Hamilton também ficou feliz com sua passagem pelo solo americano. Ele parabenizou Verstappen e a Red Bull pela temporada impecável.



"Estávamos alcançando eles no final e eu estava esperançoso, mas precisávamos de mais voltas", disse Hamilton.



Norris, na sua 100ª corrida na Fórmula 1, também terminou satisfeito com o pódio numa corrida em que ultrapassou Charles Leclerc (Ferrari), que largou da pole para terminar à frente de Carlos Sainz (Ferrari) e "Checo" Pérez (Red Bull).



George Russell, outro que disputou sua 100ª corrida, ficou em sétimo (Mercedes), à frente de Pierre Gasly, da Alpine, e Lance Stroll, que largou do pit lane com seu Aston Martin.



Yuki Tsunoda (Alpha Tauri) terminou em décimo e conquistou um ponto extra pela volta mais rápida.



- Corrida estratégica -



A corrida começou com 16 carros no grid e quatro no pit lane. Aston Martin e Haas fizeram alterações na configuração na noite de sábado, o que os levou a largar fora do grid devido a uma penalidade.



Verstappen foi o primeiro a parar após 16 voltas e voltou em nono. Norris reagiu entrando nos boxes e cedendo a liderança para Hamilton, onde começou uma batalha estratégica.



Norris voltou em quarto lugar. Mas Hamilton parou na 21ª volta e voltou em quinto, atrás de Verstappen.



Tudo isso deixou Leclerc na frente, 1,2 segundos atrás de Norris, mas sem parar até a volta 24, quando retornou em sexto.



Norris voltou a liderar, dois segundos à frente de Verstappen, mas depois de perseguir o amigo, o holandês o ultrapassou na 28ª volta, pelo interior da curva 12, e abriu 3,5 segundos na volta 35, quando Norris parou nas boxes para colocar mais freios, caindo para sexto.



Verstappen continuou lutando, reclamando com sua equipe sobre os freios, antes de retornar aos boxes e sair em quarto lugar com pneus duros.



Hamilton voltou a liderar, 7,7 segundos à frente de Pérez e Leclerc, que tiveram de parar novamente.



Ele entrou na volta 38 para colocar pneus médios e voltou em quarto quando Verstappen ultrapassou Leclerc para liderar novamente, seguido por Norris.



O desgaste dos pneus foi fundamental nas últimas voltas.



Na 49ª, após ser bloqueado por Norris, Hamilton chegou ao segundo lugar, 5,2 segundos atrás de Verstappen, faltando sete voltas para o fim dando mais emoção à prova. Mas o atual campeão mundial venceu a disputa.



--- Classificação final do GP dos Estados Unidos:



1.Max Verstappen Bull) os 308,405 km em 1h 35:21.362



2.Lewis Hamilton a 2.225



3.Lando Norris a 10.730



4.Carlos Sainz Jr a 15.134



5.Sergio Pérez Bull) a 18.460



6.Charles Leclerc a 24.662



7.George Russell a 24.999



8.Pierre Gasly a 47.996



9.Lance Stroll Martin-Mercedes) a 48.696



10.Yuki Tsunoda Bull) a 1:14.385



11.Alexander Albon a 1:26.714



12.Logan Sargeant a 1:27.998



13.Nico Hülkenberg a 1:29.904



14.Valtteri Bottas Romeo-Ferrari) a 1:38.601



15.Zhou Guanyu Romeo-Ferrari) a 1 volta



16.Kevin Magnussen a 1 volta



17.Daniel Ricciardo Bull) a 1 volta



18.Fernando Alonso Martin-Mercedes) a 6 voltas



Melhor volta na corrida: Yuki Tsunoda Bull) 1:38.139 na 56ª volta (média: 185,724



Abandonos:



Esteban Ocon acidente na 7ª volta



Oscar Piastri problema mecânico na 11ª volta



Fernando Alonso Martin-Mercedes): problema mecânico na 51ª volta



--- Mundial de pilotos:



1. Max Verstappen (HOL) 466 pts CAMPEÃO



2. Sergio Pérez (MEX) 238



3. Lewis Hamilton (GBR) 219



4. Fernando Alonso (ESP) 183



5. Carlos Sainz Jr (ESP) 168



6. Charles Leclerc (MON) 159



7. Lando Norris (GBR) 156



8. George Russell (GBR) 139



9. Oscar Piastri (AUS) 83



10. Pierre Gasly (FRA) 52



11. Lance Stroll (CAN) 49



12. Esteban Ocon (FRA) 44



13. Alexander Albon (TAI) 23



14. Valtteri Bottas (FIN) 10



15. Nico Hülkenberg (ALE) 9



16. Zhou Guanyu (CHN) 6



17. Yuki Tsunoda (JPN) 5



18. Kevin Magnussen (DIN) 3



19. Liam Lawson (NZL) 2



20. Logan Sargeant (EUA) 0



21. Nyck de Vries (HOL) 0



22. Daniel Ricciardo (AUS) 0



Mundial de construtores:



1. Red Bull 669 pts CAMPEÃO



2. Mercedes 334



3. Ferrari 307



4. Aston Martin-Mercedes 230



5. McLaren-Mercedes 224



6. Alpine-Renault 92



7. Williams-Mercedes 23



8. Alfa Romeo-Ferrari 16



9. Haas-Ferrari 12



10. AlphaTauri-Red Bull 5