Colônia consegue sua primeira vitória na Bundesliga; Augsburg goleia Heidenheim

A 8ª rodada da Bundesliga terminou neste domingo (22) com a primeira vitória do Colônia na temporada, por 3 a 1 sobre o 'Gladbach', e a goleada com virada do Augsburg sobre o Heidenheim (5-2) resultado que o fez superar o adversário na classificação.



Apenas dois times, Bochum e Mainz, ainda estão sem vencer nesta temporada no campeonato alemão, depois que o Colônia (16º) derrotou o Borussia Mönchengladbach (13º) com dois gols do seu capitão Florian Kainz (ambos de pênalti aos 9 minutos e 76) e Luca Waldschmidt (90+1').



Kainz, que nunca havia perdido um pênalti na Bundesliga, cobrou de 'cavadinha' na segunda oportunidade e Moritz Nicolas defendeu, mas o árbitro ordenou que a cobrança fosse repetida já que o goleiro havia se movimentado antes do disparo.



O 'Gladbach', que havia conseguido o empate provisório com uma cabeçada do zagueiro suíço Nico Elvedi (63'), pagou caro pela expulsão, pouco antes do segundo gol local, do francês Manu Kone, que já havia causado o primeiro pênalti ao tocar na bola com a mão.



Em Heidenheim, o time da casa conseguiu uma vantagem de dois gols nos primeiros minutos, mas o Augsburg (10º) virou com gols de Philip Tietz (29'), Mads Pedersen (41'), Ermedin Demirovic (42'), Felix Uduokhai (64') e Elvis Rexhbecaj (88', de pênalti).



O Heidenheim, que disputa pela primeira vez a categoria máxima do futebol alemão, segue na zona tranquila, com 7 pontos (11º).



O Bayer Leverkusen, comandado por Xabi Alonso, se mantém líder da Bundesliga com 22 pontos após vencer o Wolfsburg por 2 a 1 no sábado fora de casa em uma rodada em que nenhum dos primeiros colocados tropeçou o que o mantém com um ponto de vantagem sobre o Stuttgart e dois sobre Bayern de Munique e Borussia Dortmund.



--- Resultados da 8ª rodada do Campeonato Alemão:



- Sexta-feira:



Borussia Dortmund - Werder Bremen 1 - 0



- Sábado:



1. FC Union Berlin - Stuttgart 0 - 3



Hoffenheim - Eintracht Frankfurt 1 - 3



Wolfsburg - Bayer Leverkusen 1 - 2



Freiburg - Bochum 2 - 1



Darmstadt - RB Leipzig 1 - 3



Mainz - Bayern de Munique 1 - 3



- Domingo:



Colônia - B. Moenchengladbach 3 - 1



Heidenheim - Augsburg 2 - 5



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Bayer Leverkusen 22 8 7 1 0 25 7 18



2. Stuttgart 21 8 7 0 1 25 8 17



3. Bayern de Munique 20 8 6 2 0 26 7 19



4. Borussia Dortmund 20 8 6 2 0 17 8 9



5. RB Leipzig 17 8 5 2 1 19 7 12



6. Hoffenheim 15 8 5 0 3 17 14 3



7. Eintracht Frankfurt 13 8 3 4 1 9 6 3



8. Freiburg 13 8 4 1 3 9 14 -5



9. Wolfsburg 12 8 4 0 4 11 11 0



10. Augsburg 8 8 2 2 4 15 19 -4



11. Heidenheim 7 8 2 1 5 12 20 -8



12. Darmstadt 7 8 2 1 5 13 22 -9



13. B. Moenchengladbach 6 8 1 3 4 14 19 -5



14. Werder Bremen 6 8 2 0 6 12 18 -6



15. 1. FC Union Berlin 6 8 2 0 6 11 17 -6



16. Colônia 4 8 1 1 6 7 15 -8



17. Bochum 4 8 0 4 4 6 21 -15



18. Mainz 2 8 0 2 6 7 22 -15