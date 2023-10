Número de funcionários de agência da ONU mortos em Gaza sobe para 29

436

O número de funcionários da Agência da ONU de Assistência aos Refugiados Palestinos (UNRWA) mortos em Gaza desde o início do conflito entre Israel e Hamas subiu para 29, informou neste domingo a organização.



"Estamos em choque e de luto. Está confirmado que 29 dos nossos colegas em Gaza morreram desde 7 de outubro", informou a UNRWA na rede social X (ex-Twitter).



A agência informou que metade eram professores e que, desde o início do conflito, 12 pessoas deslocadas que se refugiaram nas escolas da ONU morreram e 180 ficaram feridas. No total, 38 instalações foram danificadas.



A UNRWA havia anunciado no sábado as mortes de 17 funcionários desde o início dos bombardeios contra o enclave palestiniano, mas alertou que o balanço provavelmente aumentaria.



Em outro comunicado divulgado neste domingo, a agência informou que ficará sem combustível em três dias.



"Sem combustível, não há água, os hospitais e as padarias não funcionam. Sem combustível, a ajuda humanitária não chegará a muitos civis que precisam dela urgentemente", afirmou o diretor da UNRWA, Philippe Lazzarini.



O conflito entre Hamas e Israel começou após o ataque violento dos milicianos do grupo islamista em 7 de outubro, que matou mais de 1.400 pessoas em Israel, a maioria civis, segundo as autoridades israelenses.



Em Gaza, mais de 4.600 pessoas, a maioria civis, morreram nos bombardeios incessantes de Israel, segundo o balanço mais recente divulgado pelo ministério da Saúde do Hamas, que controla o território palestino desde 2007.