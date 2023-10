436

O piloto holandês Max Verstappen (Red Bull), recém sagrado tricampeão mundial de Fórmula 1, venceu neste sábado (21) a corrida sprint do Grande Prêmio dos Estados Unidos, em Austin, com quase 10 segundos de vantagem sobre Lewis Hamilton (Mercedes).



Verstappen largou da pole e sempre teve o controle nas 19 voltas do Circuito das Américas em Austin, conseguindo ampla vantagem sobre Hamilton.



O monegasco Charles Leclerc (Ferrari), que largará na pole position no domingo, no GP, décima oitava etapa da temporada, completou o pódio ao terminar em terceiro.