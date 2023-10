Real Madrid empata (1-1) em sua visita ao Sevilla; Atlético goleia com 3 de Griezmann

436

O Real Madrid empatou em 1 a 1 neste sábado (21) em sua visita ao Sevilla do veterano Sergio Ramos, pela décima rodada de LaLiga, mantendo a liderança provisória do campeonato espanhol pelo menos até os jogos de domingo.



Depois de terem marcado dois gols que foram anulados no primeiro tempo, os jogadores comandados pelo técnico Carlo Ancelotti sofreram um gol contra evitável, em um lance infeliz do austríaco David Alaba (74') que mandou para a própria rede, antes do empate de Dani Carvajal de cabeça, poucos minutos depois (78').



No reencontro com a equipe em que conquistou tudo entre 2005 e 2021, Sergio Ramos, de 37 anos, mostrou que ainda tem futebol, em lances de perigo em que interceptou Alaba (35') e Kroos (58').



A equipe madrilenha mantém a primeira posição do campeonato com 25 pontos, mas dá ao Girona (2º, 22 pontos) e ao Bacelona (3º, 21 pontos) a oportunidade de diminuir essa diferença.



O Barça recebe o Athletic Bilbao (6º) no domingo e em caso de vitória disputaria 'El Clásico' da próxima semana com apenas um ponto atrás dos 'merengues'.



Para o Sevilla, que teve a estreia do técnico uruguaio Diego Alonso, o resultado é importante antes da difícil partida em casa contra o Arsenal pela Liga dos Campeões, na terça-feira.



Nos demais jogos do dia, a Real Sociedad (5ª) venceu o Mallorca (15º) por 1 a 0 graças a um gol de Brais Méndez (64'), que deixa os 'txuri-urdines' a um ponto do Atlético de Madrid, última equipe do G4.



O Real Betis (7º), por sua vez, abriu vantagem fora de casa contra o Getafe logo no primeiro minuto de jogo com um gol de Marc Roca, mas os locais reagiram com uma cabeçada de Borja Mayoral (17') minutos depois, e o jogo terminou empatado em 1 a 1.



Quem está na segunda posição é o Atlético de Madrid, com 22 pontos e um jogo a menos que seu adversário direto.



Os 'colchoneros' alcançaram a quinta vitória consecutiva ao vencer o Celta de Vigo por 3 a 0 na última partida deste sábado.



O francês Antoine Griezmann colocou o time madrilenho na frente convertendo um pênalti (29'). No segundo tempo, o campeão mundial de 2018 marcou mais dois gols (64' e 70'), antes de ser substituído (76').



--- Jogos da 10ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Osasuna - Granada 2 - 0



- Sábado:



Real Sociedad - Mallorca 1 - 0



Getafe - Betis 1 - 1



Sevilla - Real Madrid 1 - 1



Celta Vigo - Atlético de Madrid 0 - 3



- Domingo:



(09h00) Las Palmas - Rayo Vallecano



(11h15) Girona - Almería



(13h30) Villarreal - Alavés



(16h00) Barcelona - Athletic Bilbao



- Segunda-feira:



(16h00) Valencia - Cádiz



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Real Madrid 25 10 8 1 1 21 7 14



2. Atlético de Madrid 22 9 7 1 1 23 8 15



3. Girona 22 9 7 1 1 19 11 8



4. Barcelona 21 9 6 3 0 21 10 11



5. Real Sociedad 18 10 5 3 2 18 12 6



6. Athletic Bilbao 17 9 5 2 2 16 9 7



7. Betis 14 10 3 5 2 12 14 -2



8. Rayo Vallecano 13 9 3 4 2 11 13 -2



9. Osasuna 13 10 4 1 5 11 14 -3



10. Valencia 11 9 3 2 4 10 11 -1



11. Las Palmas 11 9 3 2 4 6 8 -2



12. Getafe 11 10 2 5 3 13 16 -3



13. Sevilla 9 9 2 3 4 14 13 1



14. Cádiz 9 9 2 3 4 8 12 -4



15. Mallorca 8 10 1 5 4 12 16 -4



16. Villarreal 8 9 2 2 5 11 15 -4



17. Alavés 8 9 2 2 5 7 13 -6



18. Celta Vigo 6 10 1 3 6 10 18 -8



19. Granada 6 10 1 3 6 15 25 -10



20. Almería 3 9 0 3 6 11 24 -13