City vence Brighton (2-1) e assume liderança, Arsenal arranca empate contra o Chelsea

O Manchester City, que vinha de duas derrotas consecutivas na Premier League, corrigiu seu rumo neste sábado diante do Brighton (2-1) e assumiu a liderança provisória à frente do Arsenal, que empatou com o Chelsea (2-2) pela nova rodada do campeonato inglês.



A tensão continua na parte alta da tabela, com quatro times separados por um único ponto enquanto aguardam o que o Tottenham (4º) fará na segunda-feira, no encerramento da 9ª rodada.



O Manchester City, que entrou na pausa internacional depois de sofrer duas derrotas consecutivas no campeonato pela primeira vez desde 2018, reagiu com uma vitória sobre o Brighton (2-1).



A equipe de Pep Guardiola abriu o placar no primeiro tempo graças ao quarto gol da temporada do argentino Julián Álvarez (7') e ao nono do norueguês Erling Haaland (19').



Os visitantes, que perderam Danny Welbeck devido a uma lesão no primeiro tempo, colocaram os donos da casa em apuros com um gol do espanhol Ansu Fati (73').



"Jogamos 50-60 minutos muito, muito bons e tivemos cada vez mais chances de gol. No final, defendemos com o coração", disse Guardiola à BBC após a partida.



- Pochettino, "decepcionado" e "satisfeito" -



Irreconhecível no primeiro tempo e cometendo erros defensivos incomuns, o Arsenal conseguiu empatar após sofrer dois gols, jogando um balde de água fria em Stamford Bridge na última meia hora e salvando sua invencibilidade no campeonato.



"A maneira com a qual a equipe reagiu é fenomenal", disse o treinador do Arsenal, Mikel Arteta, enquanto Mauricio Pochettino, no banco do Chelsea, estava "decepcionado por perder dois pontos", mas "satisfeito porque fomos competitivos".



Os 'Blues' acreditavam que caminhavam para a terceira vitória consecutiva na Premier League com um pênalti convertido por Cole Palmer (15') e um sensacional chute por cobertura do ucraniano Mykhailo Mudryk de fora da área (48'), ajudados pela passividade de William Saliba, que havia colocado a mão na bola no lance que originou a penalidade.



Mas o goleiro espanhol Robert Sánchez cometeu um erro em uma bola afastada que Declan Rice aproveitou para diminuir (77'). Seis minutos depois de entrar em campo, Leandro Trossard empatou o jogo ao receber um cruzamento de Bukayo Saka na segunda trave (84').



Graças à reação final, os 'Gunners' continuam na segunda posição, com os mesmos pontos do City.



Em Anfield, o Liverpool, que disputou mais da metade do jogo em superioridade numérica, sofreu para vencer o Everton (16º) por 2 a 0, no clássico que abriu a nona rodada.



Os Reds tiveram amplo domínio neste que foi o 243º 'Merseyside derby', mas esbarraram na defesa dos 'Toffees', que jogaram a partir dos 37 minutos com dez jogadores devido à expulsão de Ashley Young, que recebeu o segundo cartão amarelo após uma falta cometida sobre o colombiano Luís Diaz.



O atacante deu muita dor de cabeça para os jogadores do Everton com seus avanços pela esquerda. Ele quase provocou um pênalti de Nathan Patterson (71'), antes de obter a penalidade um minuto depois, após um cruzamento em que a bola tocou a mão de Michael Keane.



Salah superou o goleiro Jordan Pickford, antes de marcar seu sétimo gol no campeonato em um contra-ataque, já nos acréscimos.



Os Reds perderam apenas um dos últimos 29 clássicos de Merseyside e permanecem invictos em Anfield diante da torcida contra o Everton desde 1999.



Já o Newcastle venceu o Crystal Palace por 4 a 0 e alcançou a 5ª posição provisória.



- Homenagem a Charlton em Sheffield -



O Manchester United venceu o último colocado, o Sheffield United, por 2 a 1, uma nota positiva em um dia marcado pelo luto com a morte de uma lenda do clube, Bobby Charlton.



Em Bramall Lane, torcedores e jogadores prestaram homenagem ao campeão mundial de 1966 com um minuto de aplausos antes do início da partida.



Os 'Red Devils' sofreram diante da equipe recém-promovida, que tem apenas um ponto, mas conseguiram a vitória com um chute de longa distância do zagueiro português Diogo Dalot (77'), que garantiu a segunda vitória consecutiva do United no campeonato.



Nos demais jogos, o Brentford (14º) derrotou o Burnley (18º) por 3 a 0 e o Bournemouth (19º) também na zona de rebaixamento, perdeu por 2 a 1 para o Wolverhampton.



O Luton Town (17º), primeira equipe fora da zona de rebaixamento, conseguiu empatar em 2 a 2 no campo do Nottingham Forest, ao marcar o gol de empate aos 90+2, depois de os donos da casa terem aberto uma vantagem de 2 a 0.



--- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:



- Sábado:



Liverpool - Everton 2 - 0



AFC Bournemouth - Wolverhampton 1 - 2



Newcastle - Crystal Palace 4 - 0



Brentford - Burnley 3 - 0



Manchester City - Brighton 2 - 1



Nottingham - Luton Town 2 - 2



Chelsea - Arsenal 2 - 2



Sheffield United - Manchester United 1 - 2



- Domingo:



(12h30) Aston Villa - West Ham



- Segunda-feira:



(16h00) Tottenham - Fulham



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Manchester City 21 9 7 0 2 19 7 12



2. Arsenal 21 9 6 3 0 18 8 10



3. Liverpool 20 9 6 2 1 20 9 11



4. Tottenham 20 8 6 2 0 18 8 10



5. Newcastle 16 9 5 1 3 24 9 15



6. Aston Villa 16 8 5 1 2 19 12 7



7. Brighton 16 9 5 1 3 22 18 4



8. Manchester United 15 9 5 0 4 11 13 -2



9. West Ham 14 8 4 2 2 15 12 3



10. Chelsea 12 9 3 3 3 13 9 4



11. Crystal Palace 12 9 3 3 3 7 11 -4



12. Wolverhampton 11 9 3 2 4 11 15 -4



13. Fulham 11 8 3 2 3 8 13 -5



14. Brentford 10 9 2 4 3 14 12 2



15. Nottingham 10 9 2 4 3 10 12 -2



16. Everton 7 9 2 1 6 9 14 -5



17. Luton Town 5 9 1 2 6 8 17 -9



18. Burnley 4 9 1 1 7 7 23 -16



19. AFC Bournemouth 3 9 0 3 6 6 20 -14



20. Sheffield United 1 9 0 1 8 7 24 -17