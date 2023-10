Ataques russos provocam três mortes no sul da Ucrânia

436

Vários ataques russos deixaram pelo menos três mortos nas últimas 24 horas no sul da Ucrânia, incluindo ações em Kryvyi Rih, cidade natal do presidente Volodimir Zelensky, anunciaram neste sábado as autoridades ucranianas.



Uma pessoa morreu e outra ficou ferida no bombardeio contra uma área residencial na sexta-feira à noite em Kryvyi Rih, na região de Dnipropetrovsk, segundo a polícia nacional.



A pessoa ferida, uma mulher de 57 anos, foi atingida por estilhaços e está hospitalizada em estado grave, informou o gabinete presidencial.



Outro ataque noturno provocou um incêndio em um complexo industrial, informaram as forças de segurança. As chamas foram controladas.



"Algumas infraestruturas essenciais foram danificadas", indicou a presidência.



Outra pessoa morreu em um bombardeio em Nikopol, cidade às margens do rio Dnieper, quase 100 quilômetros ao leste de Kryvyi Rih, informou a administração regional.



Mais ao sul, na região de Kherson, vários ataques deixaram um morto e um ferido.



O gabinete presidencial afirmou que várias localidades da região de Donetsk foram alvos de disparos russos, incluindo Avdiivka.



A cidade industrial é cenário de combates violentos há algumas semanas e alvo de vários ataques do Exército russo.