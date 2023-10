436

O chefe da diplomacia americana, Antony Blinken, disse nesta sexta-feira que se sente aliviado após o Hamas ter libertado duas reféns americanas, mas pediu ao grupo islâmico palestino que solte as demais pessoas que estão em seu poder.



"Ainda há dez americanos desaparecidos e sabemos que alguns deles são reféns do Hamas, juntamente com outros 200 reféns retidos em Gaza. Deveriam ser libertados de forma imediata e incondicional", declarou Blinken.



Segundo o americano, uma equipe da embaixada dos Estados Unidos irá visitar as duas americanas libertadas hoje, que estão em Israel. Essa foi a primeira libertação de reféns confirmada pelos dois lados.