Furacão ganha força rumo ao noroeste do México

436

O furacão Norma voltou a ganhar força e subiu nesta sexta-feira (20) para a categoria 3 na escala Saffir-Simpson (que vai até 5), ao se aproximar do sul da península da Baixa Califórnia, que se preparava para a chegada do fenômeno meteorológico.



Às 21h GMT, a tempestade situava-se 310 km ao sul do turístico Cabo San Lucas, com ventos sustentados de 195 e deslocamento a 13 segundo um relatório do Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos (NHC, sigla em inglês).



Autoridades da Defesa Civil informaram que havia cerca de 60 mil turistas nos balneários daquela região, a maioria deles estrangeiros. Ondas altas já atingiam hoje as praias da Baixa Califórnia Sul, segundo vídeo divulgado pelo canal de TV Milenio.



O fenômeno deve tocar a terra na tarde deste sábado, nas proximidades do município de Los Cabos. Autoridades da Defesa Civil dos estados afetados pelo fenômeno se declararam em alerta.



Na Baixa Califórnia Sul, as aulas foram suspensas e foram emitidas recomendações de navegação. Héctor Amparano, subsecretário da Defesa Civil do estado, disse à emissora Milenio que os efeitos do fenômeno começarão a ser sentidos na madrugada deste sábado. No entanto, as chuvas serão bem-vindas nesse distrito, que tem grandes áreas desérticas.



Segundo o serviço meteorológico do México, Norma causará chuvas fortes nos estados de Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima e Michoacán, todos na costa do Pacífico.



Na semana passada, a passagem do furacão Lidia, que também alcançou a categoria 4, deixou dois mortos nos estados ocidentais de Jalisco e Nayarit.