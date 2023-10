Dortmund vence Werder Bremen e assume liderança provisória do Alemão

436

O Borussia Dortmund assumiu a liderança provisória do Campeonato Alemão ao vencer o Werder Bremen em casa por 1 a 0, no jogo que abriu a 8ª rodada nesta sexta-feira (20).



Julian Brandt fez o único gol da partida no segundo tempo (67'), aproveitando belo passe de Emre Can.



A vitória deixa o Dortmund com 20 pontos no topo da tabela, à espera dos resultados do fim de semana de Bayer Leverkusen (2º, 19 pontos), Stuttgart (3º, 18 pontos) e Bayern de Munique (4º, 17 pontos).



Esta é a quinta vitória consecutiva do time do técnico Edin Terzic, enquanto o Werder Bremen (14º), na parte de baixo da tabela, chega ao seu terceiro jogo com derrota.



Na próxima quarta-feira, o Borussia Dortmund visita o Newcastle pela Liga dos Campeões, competição em que o time alemão ocupa a lanterna do complicado Grupo F, após o empate em 0 a 0 com o Milan e a derrota por 2 a 0 para o Paris Saint-Germain nas duas primeiras rodadas.



-- Jogos da 8ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília) e classificação:



- Sexta-feira:



Borussia Dortmund - Werder Bremen 1 - 0



- Sábado:



(10h30) 1. FC Union Berlin - Stuttgart



Hoffenheim - Eintracht Frankfurt



Wolfsburg - Bayer Leverkusen



Freiburg - Bochum



Darmstadt - RB Leipzig



(13h30) Mainz - Bayern de Munique



- Domingo:



(10h30) Colônia - B. Moenchengladbach



(12h30) Heidenheim - Augsburg



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Borussia Dortmund 20 8 6 2 0 17 8 9



2. Bayer Leverkusen 19 7 6 1 0 23 6 17



3. Stuttgart 18 7 6 0 1 22 8 14



4. Bayern de Munique 17 7 5 2 0 23 6 17



5. Hoffenheim 15 7 5 0 2 16 11 5



6. RB Leipzig 14 7 4 2 1 16 6 10



7. Wolfsburg 12 7 4 0 3 10 9 1



8. Eintracht Frankfurt 10 7 2 4 1 6 5 1



9. Freiburg 10 7 3 1 3 7 13 -6



10. Heidenheim 7 7 2 1 4 10 15 -5



11. Darmstadt 7 7 2 1 4 12 19 -7



12. B. Moenchengladbach 6 7 1 3 3 13 16 -3



13. 1. FC Union Berlin 6 7 2 0 5 11 14 -3



14. Werder Bremen 6 8 2 0 6 12 18 -6



15. Augsburg 5 7 1 2 4 10 17 -7



16. Bochum 4 7 0 4 3 5 19 -14



17. Mainz 2 7 0 2 5 6 19 -13



18. Colônia 1 7 0 1 6 4 14 -10