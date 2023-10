Biden diz estar 'muito contente' com libertação de duas reféns pelo Hamas

436

O presidente americano, Joe Biden, disse, nesta sexta-feira (20), que está "muito contente" com a libertação de duas reféns americanas sequestradas durante o ataque a Israel lançado pelo grupo islamita palestino Hamas em 7 de outubro.



"Hoje conseguimos a libertação de duas americanas feitas reféns pelo Hamas durante o terrível ataque terrorista contra Israel em 7 de outubro", afirmou o presidente americano em um comunicado.



"Nossas compatriotas viveram uma experiência terrível nestes últimos 14 dias e estou muito contente de que, em breve, vão se reunir com sua família", acrescentou.



Biden agradeceu ao Catar, que sedia um escritório político do Hamas, e que anteriormente negociou acordos entre o grupo palestino e Israel, bem como ao governo israelense "por sua associação" nas negociações para sua libertação.



O presidente prometeu que seu governo seguirá trabalhando para a libertação de outros americanos retidos pelo Hamas, cujo número exato é desconhecido.



"Não vamos parar até trazer para casa seus entes queridos", disse.



Na semana passada, Biden se reuniu com alguns familiares dos reféns do Hamas.



As duas mulheres foram sequestradas em 7 de outubro, enquanto visitavam o kibutz de Nahal Oz.



Esta é a primeira libertação confirmada pelas duas partes.



Cerca de 200 reféns israelenses, estrangeiros e cidadãos com dupla nacionalidade foram sequestrados em Israel e levados para Gaza por combatentes do Hamas em 7 de outubro, que foi o estopim da guerra.



Desde então, Israel bombardeia a Faixa de Gaza para "aniquilar" o movimento islamita.