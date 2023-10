City busca reação no Inglês; Arsenal e Chelsea fazem clássico

436

O Manchester City (3º), que vem de duas derrotas consecutivas no Campeonato Inglês, busca encerrar esta sequência negativa contra o Brighton, pela 9ª rodada, que terá como atração principal o clássico entre Arsenal e Chelsea.



As derrotas dos 'Citizens' para Wolverhampton e 'Gunners' marcaram a primeira vez desde 2018 que a equipe comandada pelo técnico Pep Guardiola perdeu dois jogos consecutivos na Premier League.



No sábado, o time de Manchester recebe o Brighton (6º), que não vive seu melhor momento, após uma sequência de quatro jogos sem vencer, entre Campeonato Inglês, Copa da Liga e Liga Europa.



No mesmo dia, o Chelsea (11º) recebe o Arsenal (2º), que chega a Stamford Bridge com moral depois de ter derrotado o City antes da paralisação para as datas Fifa.



Os 'Blues', que ocupam o meio da tabela após um mau início na temporada, conseguiram duas vitórias seguidas nas últimas duas rodadas e encaram o duelo com os 'Gunners' como uma grande oportunidade para afastar de vez a crise.



No último jogo do sábado, o Manchester United (10º) visita o lanterna Sheffield United.



Entre os demais duelos da rodada, destaque para o clássico entre Liverpool (4º) e Everton (16º), jogo que abre a rodada, enquanto o líder Tottenham receberá na segunda-feira o Fulham (12º).



-- Jogos da 9ª rodada do Campeonato Inglês (horário de Brasília) e classificação:



- Sábado:



(08h30) Liverpool - Everton



(11h00) AFC Bournemouth - Wolverhampton



Newcastle - Crystal Palace



Brentford - Burnley



Manchester City - Brighton



Nottingham - Luton Town



(13h30) Chelsea - Arsenal



(16h00) Sheffield United - Manchester United



- Domingo:



(12h30) Aston Villa - West Ham



- Segunda-feira:



(16h00) Tottenham - Fulham



Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG



1. Tottenham 20 8 6 2 0 18 8 10



2. Arsenal 20 8 6 2 0 16 6 10



3. Manchester City 18 8 6 0 2 17 6 11



4. Liverpool 17 8 5 2 1 18 9 9



5. Aston Villa 16 8 5 1 2 19 12 7



6. Brighton 16 8 5 1 2 21 16 5



7. West Ham 14 8 4 2 2 15 12 3



8. Newcastle 13 8 4 1 3 20 9 11



9. Crystal Palace 12 8 3 3 2 7 7 0



10. Manchester United 12 8 4 0 4 9 12 -3



11. Chelsea 11 8 3 2 3 11 7 4



12. Fulham 11 8 3 2 3 8 13 -5



13. Nottingham 9 8 2 3 3 8 10 -2



14. Wolverhampton 8 8 2 2 4 9 14 -5



15. Brentford 7 8 1 4 3 11 12 -1



16. Everton 7 8 2 1 5 9 12 -3



17. Luton Town 4 8 1 1 6 6 15 -9



18. Burnley 4 8 1 1 6 7 20 -13



19. AFC Bournemouth 3 8 0 3 5 5 18 -13



20. Sheffield United 1 8 0 1 7 6 22 -16



MANCHESTER UNITED



TOTTENHAM HOTSPUR