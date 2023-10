Já tricampeão, Verstappen vai em busca de mais recordes no GP dos EUA F1

436

O piloto holandês Max Verstappen, que se sagrou tricampeão mundial de Fórmula 1 há 12 dias, no Catar, vai em busca de mais recordes no Grande Prêmio dos Estados Unidos, 18ª etapa da temporada, que acontece neste fim de semana.



Mas na primeira das quatro etapas no continente americano, antes do encerramento da temporada em Abu Dhabi, grande parte das atenções estará voltada para a preparação para 2024, com Ferrari e Mercedes lutando para se aproximarem da Red Bull, dominante nos últimos anos.



Verstappen, no entanto, será o protagonista no Circuito das Américas, em Austin (Texas), onde vai tentar alcançar a vitória de número 50 de sua carreira, depois de garantir o terceiro título mundial consecutivo ao vencer o GP do Catar.



Há duas semanas, ele conseguiu a 14ª vitória em 17 corridas disputadas este ano, o que poderia ser uma oportunidade para relaxar, mas o holandês de 26 anos mantém o foco e quer vencer todas as provas até o fim da temporada.



"Este fim de semana pode ser bastante agitado para nós", disse Verstappen em referência a mais uma etapa que inclui uma corrida sprint no sábado. "Vamos ter apenas uma sessão para tentar encontrar o equilíbrio para o carro, e parece que vamos ter altas temperaturas novamente", acrescentou.



O piloto da Red Bull pode igualar seu recorde de 2022 de 15 vitórias em um ano e se aproximar dos tetracampeões Alain Prost (51 vitórias) e Sebastian Vettel (53) na lista de maiores vencedores de provas da categoria.



Tanto ele como sua equipe sabem que seus perseguidores estarão mais dispostos do que nunca a caçá-los, principalmente levando em conta que os prêmios são distribuídos em função de suas posições finais no campeonato de construtores e não através da corrida pelo título de pilotos.



A Mercedes, com 326 pontos, tentará ampliar a vantagem sobre a Ferrari (298 pontos) para garantir a segunda posição, enquanto a McLaren briga com a Aston Martin pelo quarto lugar.



A diferença para cada posição no campeonato de construtores vale dezenas de milhões de dólares.



- Piastri em alta -



O estreante australiano da McLaren, Oscar Piastri, venceu a corrida sprint no Catar e terminou em segundo na prova principal.



Em sua primeira aparição em Austin, ele tentará dar continuidade ao bom momento, enquanto seu companheiro de equipe, o britânico Lando Norris, quer obter um bom resultado em sua corrida de número 100.



Já a Mercedes quer virar a página depois de um fim de semana decepcionante no Catar, onde seus dois pilotos se envolveram em um acidente na primeira curva do Circuito Internacional de Losail.



O chefe da equipe alemã, Toto Wolff, confirmou que os carros terão novo assoalho em Austin, com a esperança de recuperar ritmo de corrida para fazer frente às McLaren.



"Será a última atualização importante que vamos introduzir este ano", disse Wolff, insinuando que, como a maioria das equipes, as atenções da Mercedes estão voltadas para 2024.



O fim de semana em Austin também terá o retorno de Daniel Ricciardo na AlphaTauri, depois do australiano perder cinco corridas desde que fraturou o punho no GP da Holanda, no final de agosto.



Os pilotos vão para a pista no GP dos EUA pela primeira vez na sexta-feira, para uma sessão de treino livre e depois para o treino classificatório que define o grid de largada da corrida de domingo, que terá 56 voltas. No sábado, eles participam do treino classificatório da corrida sprint e da prova de 19 voltas.