Boris Becker anuncia que é o novo treinador de Holger Rune

O ex-tenista alemão Boris Becker anunciou no canal Eurosport nesta quinta-feira (19) que é o novo treinador do jovem dinamarquês Holger Rune, atual número 6 do mundo.



"Sou o novo treinador de Holger Rune, ele é um diamante bruto a ser lapidado", disse Becker, de 55 anos.



"Estamos em contato há algum tempo, estou orgulhoso por ele ter me escolhido", acrescentou o alemão, que trabalha como comentarista desde que deixou a prisão, em dezembro.



"Gosto deste tipo de jogador com personalidade forte", ressaltou Becker, que treinou o sérvio Novak Djokovic entre 2013 e 2016 e não trabalha como treinador há seis anos.



Em 2022, Becker cumpriu oito dos 30 meses de prisão a que foi condenado por ter infringido as leis sobre falência ocultando US$ 3,1 milhões (R$ 15,6 milhões na cotação atual) em bens para evitar pagar suas dívidas. Ele foi extraditado para a Alemanha em dezembro.



"Ele é um dos melhores jovens talentos do tênis mundial. Vou me esforçar para tirar o seu melhor", acrescentou o tricampeão de Wimbledon sobre seu novo pupilo.



Rune, de 20 anos, avançou até as quartas de final de Roland Garros e Wimbledon este ano e chegou ao posto de número quatro do mundo em agosto, a melhor classificação de um tenista dinamarquês no ranking da ATP.



Mas seus resultados recentes foram decepcionantes, caindo na estreia nos últimos cinco torneios que disputou.