Ao menos 3.785 pessoas morreram na Faixa de Gaza desde que Israel começou a bombardear o enclave palestino após o ataque letal do Hamas em território israelense em 7 de outubro, informou nesta quinta-feira (19) o ministério da Saúde do movimento islamita.



Entre as vítimas fatais estão 1.524 crianças e quase mil mulheres, segundo o ministério, que também citou 12.493 feridos.