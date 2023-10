Sede do Comitê Organizador das Olimpíadas de Paris 2024 é alvo de investigação judicial

436

Investigadores de crimes financeiros realizaram buscas nas sedes do Comitê Organizador dos Jogos Olímpicos de Paris 2024 e nas empresas de eventos responsáveis pela cerimônia de abertura da competição, no âmbito de uma nova investigação, indicaram várias fontes à AFP nesta quinta-feira (19).



De acordo com fontes próximas ao caso, os investigadores especializados em crimes financeiros fizeram buscas na sede do Comitê Organizador e nas empresas Double 2, Ubibene, Obo e Paname 24, informação que foi confirmada à AFP por uma fonte judicial.



"As operações fazem parte de uma investigação preliminar" por conflito de interesses, favorecimento e acobertamento de vários contratos dos Jogos Olímpicos, especificou esta última fonte.



A nova investigação foi aberta após vários sites, incluindo o do Comitê Organizador, terem sido hackeados em 20 de junho, em meio a dois casos abertos pelo Ministério Público Financeiro da França.



Os processos até então investigam suspeitas de favorecimento e desvio de recursos públicos na adjudicação de contratos do Comitê e do Solideo, estabelecimento público responsável pela construção das instalações olímpicas para 2024.



Na quarta-feira, o Comitê Organizador garantiu que "colabora plenamente com a investigação, como sempre faz".



As Olimpíadas e Paralimpíadas de Paris 2024 acontecem entre 26 de julho e 8 de setembro.