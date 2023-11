Putin celebra nível de cooperação energética entre Rússia e China

436

O presidente Vladimir Putin celebrou nesta quinta-feira (18) o nível de cooperação energética entre Rússia e China "sem precedentes", no momento em que Moscou pretende reforçar as alianças na Ásia para compensar a perda de grande parte do mercado europeu.



"As relações de associação global e de cooperação estratégica entre Rússia e China alcançaram um nível sem precedentes", declarou Putin em uma mensagem publicada no site do Kremlin e dirigida aos participantes de um fórum energético Rússia-China em Pequim.



Os números divulgados no fórum pelo CEO do grupo petroleiro Rosneft, Igor Sechin, mostram que a energia representa "mais de 75% das exportações russas para a China".



"Nos oito primeiros meses de 2023, a Rússia virou o principal fornecedor de petróleo de China, à frente da Arábia Saudita", afirmou Sechin.



Alvo de sanções de países ocidentais por sua ofensiva na Ucrânia, a Rússia tenta reorientar suas exportações para a Ásia, embora a medida signifique vender determinados produtos a preços menores.



A China é atualmente o principal sócio energético da Rússia, depois que os países europeus fecharam seus mercados a Moscou devido às sanções e ao ato de sabotagem dos gasodutos Nord Stream no Báltico, em setembro de 2022.



As exportações de gás russo para a China "atingirão este ano um novo recorde", afirmou Sechin. "Vamos fornecer mais de 30 bilhões de metros cúbicos de gás pelo gasoduto 'Forças da Sibéria', que fica no extremo leste russo", explicou.



Moscou espera assinar até o fim do ano um acordo para a construção de outro gigantesco gasoduto entre os dois países, "Força da Sibéria 2", que atravessará as estepes da Mongólia.