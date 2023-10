EUA levanta sanções sobre petróleo e gás da Venezuela após acordo eleitoral

436

Os Estados Unidos levantaram temporariamente as sanções sobre as indústrias do petróleo, gás e ouro venezuelanas, depois que o governo do presidente Nicolás Maduro e a oposição fecharam um acordo sobre as eleições de 2024, anunciou nesta quarta-feira (18) o Departamento do Tesouro.



O Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros (Ofac), que responde ao Departamento, emitiu uma licença de seis meses que "autoriza temporariamente transações relacionadas ao setor de petróleo e gás na Venezuela", indica o comunicado. "Será renovada apenas se a Venezuela cumprir seus compromissos eleitorais" e com as pessoas "detidas injustamente" no país.



Uma segunda licença autoriza transações com a estatal venezuelana Minerven, para "reduzir o comércio de ouro no mercado negro", informou o Tesouro.



Duas licenças foram alteradas "para eliminar a proibição de negociação secundária de certos títulos soberanos venezuelanos e dívida e capital da PDVSA", estatal venezuelana do petróleo. A proibição de negociação de títulos venezuelanos no mercado primário continuará em vigor.



O governo do presidente Joe Biden tomou essa decisão apesar de não reconhecer Maduro, em resposta à assinatura, na véspera, de um acordo eleitoral entre a oposição e representantes de Maduro.



Os Estados Unidos lideraram uma cruzada internacional para obter a saída de Maduro por meio de sanções financeiras, que incluem um embargo do petróleo em vigor desde 2019, que limita a sua comercialização, vital para a economia venezuelana. Mas, desde então, já o havia flexibilizado com licenças que permitem a operação de algumas empresas petroleiras, como a gigante Chevron.