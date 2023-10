436

O governo israelense lançou um ataque contra uma posição do governo sírio no sul do país, informou uma ONG nesta quarta-feira (18).



"Ruídos de explosões foram ouvidos na província de Quneitra, depois de um ataque israelense a uma posição do Exército sírio", informou o Observatório Sírio de Direitos Humanos, organização não governamental sediada no Reino Unido, que tem uma ampla rede de fontes na Síria.



Ruídos de explosões também foram ouvidos nas Colinas de Golã, acrescentou a ONG, sem especificar sua fonte.