Biden anuncia que Egito autorizou entrada de ajuda humanitária a Gaza

O presidente egípcio, Abdel Fattah al-Sissi, autorizou a entrada de 20 caminhões com ajuda humanitária na Faixa de Gaza através da passagem fronteiriça de Rafah, anunciou, nesta quarta-feira (18), o presidente americano, Joe Biden.



O Egito "aceitou (...) deixar passar 20 caminhões para começar", disse Biden após falar por telefone com seu contraparte egípcio, ao concluir uma visita-relâmpago a Israel, onde reafirmou o apoio a seu principal aliado no Oriente Médio, após a ofensiva letal do grupo islamita palestino Hamas contra o território israelense em 7 de outubro.



É provável que o carregamento não cruze a fronteira até a sexta-feira, já que a estrada que margeia a passagem humanitária necessita de reparos, detalhou Biden.



O presidente americano acrescentou que as Nações Unidas distribuirão a ajuda assim que ela chegar ao empobrecido território de 2,4 milhões de habitantes, bombardeado por Israel em represália ao ataque do Hamas.



Mas advertiu que "se o Hamas a confiscar, não vai deixá-la passar (...) Então, terminará".



Biden deveria se reunir com al-Sissi nesta quarta na Jordânia, mas a reunião foi cancelada depois do bombardeio a um hospital em Gaza na terça-feira.



O ataque, pelo qual palestinos e israelenses se culpam mutuamente, foi condenado pela comunidade internacional e desencadeou protestos em vários países árabes.



Al-Sissi foi "totalmente cooperativo" e "merece muito reconhecimento" por sua ação, acrescentou Biden aos jornalistas.