Venezuela envia 30 toneladas de ajuda humanitária a Gaza

O governo da Venezuela enviou 30 toneladas de ajuda humanitária à população de Gaza em um voo que aterrissou no Egito, informou o chanceler venezuelano, Yván Gil, nesta quarta-feira (18).



"O governo venezuelano pediu diretamente ao secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, que mobilize todos os esforços diplomáticos para obrigar o Estado de Israel, em primeiro lugar, a realizar um cessar-fogo", disse Gil em declarações transmitidas pela televisão oficial.



E "em segundo lugar que permitam a entrada de ajuda humanitária, a ajuda social à população de Gaza, isso tem que começar de imediato, não pode haver um adiamento, se está acumulando no Egito importantes quantidades de ajuda humanitária que diferentes países enviaram", acrescentou o chanceler venezuelano.



A ajuda chegou ao aeroporto de El Arish, norte do Egito, e foi "recebida por funcionários do Crescente Vermelho, enquanto se coordena para que possa entrar o mais breve possível na Faixa de Gaza, mediante a passagem humanitária que é construída nessa região".



A carga contém água potável, suplementos de primeiros socorros e de higiene pessoal, material médico-cirúrgico, colchonetes, geradores, bombas de água, luvas e alimentos não perecíveis.



Em 7 de outubro, o Hamas lançou um sangrento ataque em Israel que deixou pelo menos 1.400 mortos.



Depois de Israel declarar guerra e iniciar operações de represália, cerca de 3.500 pessoas morreram no enclave palestino da Faixa de Gaza, segundo as autoridades sanitárias vinculadas ao Hamas.



Mais de 12.000 pessoas ficaram feridas na contraofensiva israelense.