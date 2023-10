Ministro francês eleva nível de segurança para Mundial de Rúgbi

436

O ministro do Interior da França pediu, nesta quarta-feira (18), aos prefeitos que aumentem o dispositivo de segurança para as semifinais do Mundial de Rúgbi, cuja final será disputada no próximo dia 28.



Em telegrama ao qual a AFP teve acesso, o ministro Gérald Darmanin explica que "o aumento da ameaça sobre o território nacional, materializada pela passagem para o nível de vigilância "emergência por atentado", necessita de uma vigilância especial nos locais de acompanhamento e celebração da Copa do Mundo.



O governo elevou o nível de vigilância depois que o professor francês Dominique Bernard foi morto a facadas na última sexta-feira por um ex-aluno convertido em radical islâmico.



Segundo Darmanin, o objetivo do aumento do dispositivo de segurança é "a prevenção de atos de terrorismo, além da continuidade da atividade e preservação da popularidade do evento, apesar dos contextos internacional e nacional".



"Embora as próximas partidas vão ser disputadas exclusivamente no Stade de France, será implementado um dispositivo de segurança máxima para o conjunto dos eventos associados", ressaltou o ministro.