Congresso dos EUA segue sem presidente após segunda votação

A Câmara Baixa do Congresso americano segue sem presidente depois que o republicano Jim Jordan, próximo a Donald Trump, fracassou, nesta quarta-feira (18), em sua segunda tentativa de ser eleito presidente da Casa, que está há 15 dias paralisada.



Pouco importa que o presidente Joe Biden, em viagem a Israel, tenha prometido seu apoio inabalável na guerra contra o grupo islamita palestino Hamas se a Câmara de Representantes segue sem poder votar os pacotes de ajuda para cumprir estas promessas.



O Congresso dos Estados Unidos tem duas Câmaras: o Senado (alta), controlado pelos democratas de Biden, e a Câmara de Representantes (baixa), nas mãos dos republicanos.



A Câmara de Representantes está sem líder desde a destituição de Kevin McCarthy, em 3 de outubro, o que a privou de muitas de suas prerrogativas, como a adoção de leis.



Os republicanos, responsáveis por eleger o "presidente" desta Câmara por ter a maioria dos assentos, não conseguem chegar a um acordo, evidenciando suas divisões a um ano das eleições presidenciais.



- Nova tentativa de Jordan -



O congressista Jim Jordan, da ala mais conservadora do partido e muito próximo ao ex-presidente Donald Trump, é atualmente o único candidato republicano na disputa pelo cargo.



Mas não conseguiu se eleger nem na terça, nem na manhã desta quarta porque 20 republicanos moderados rejeitam suas posições por considerá-las extremas, e se negam a lhe dar seu voto.



Em um Legislativo ainda marcado pelo ataque ao Capitólio, os democratas denunciam a posição ambígua de Jim Jordan sobre as presidenciais de 2020, eleições que Donald Trump ainda diz terem sido fraudadas, sem apresentar provas.



Por isso, também não o ajudarão a conquistar o cargo.



A eleição pode durar dias: o ex-presidente da Câmara Kevin MCCarthy teve que se submeter a 15 rodadas de votação e fazer muitas concessões para chegar à presidência da Casa, em janeiro passado.



Os republicanos querem evitar a qualquer custo que isso se repita. Até agora, tem sido em vão.



- Gravata borboleta e terno -



Como os conservadores sairão dessa crise? Há vários cenários possíveis.



A começar pela possibilidade de reforçar temporariamente os poderes do presidente interino, Patrick McHenry.



A única responsabilidade deste congressista, conhecido por sempre usar gravata borboleta e terno, é organizar a eleição do sucessor de Kevin McCarthy. A menos que ocorra uma aliança inesperada entre os republicanos moderados e o Partido Democrata, que até agora tem sido um espectador dessas negociações.



O líder democrata Hakeem Jeffries pediu aos republicanos para encerrarem "sua guerra civil" e exortou a formação de "uma coalizão que transcenda os partidos".