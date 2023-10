Aliado de Trump sofre nova derrota em eleição para presidente da Câmara nos EUA

436

A câmara baixa do Congresso dos Estados Unidos continua sem presidente, depois que o republicano Jim Jordan, próximo de Donald Trump, fracassou nesta quarta-feira (18) na sua segunda tentativa de ser eleito líder da instituição, que está paralisada há 15 dias.



Pouco importa que o presidente Joe Biden, em viagem a Israel, tenha prometido ao seu aliado histórico o seu apoio inabalável na guerra contra o grupo islamita palestino Hamas se a Câmara de Representantes não conseguir votar a ajuda para cumprir essas promessas.



O Congresso dos Estados Unidos tem duas câmaras: o Senado, controlado pelos democratas de Biden; e a Câmara de Representantes, nas mãos dos republicanos.



Esta última está sem líder desde a destituição de Kevin McCarthy, em 3 de outubro, o que a privou de muitas de suas prerrogativas, como a adoção de leis.



Os republicanos, encarregados de eleger o "presidente" desta câmara porque têm a maioria das cadeiras, não conseguem chegar a um acordo, o que evidencia as suas divisões a um ano das eleições presidenciais.



O congressista Jim Jordan, da ala mais conservadora do partido e muito próximo do ex-presidente Trump, é atualmente o único candidato republicano que concorre ao cargo.



Mas não teve sucesso na terça-feira nem na manhã desta quarta, já que cerca de 20 republicanos moderados o rejeitaram por seus posicionamentos muito extremistas e se recusaram a votar nele.