Lula condena ataque 'injustificável' em hospital de Gaza

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva condenou, nesta quarta-feira (18), o ataque a um hospital que matou centenas de pessoas em Gaza, qualificando-o como uma "tragédia injustificável".



Lula reiterou seu chamado para uma ação internacional urgente para proteger crianças e civis na guerra entre Israel e Hamas, em uma mensagem publicada no X, antigo Twitter. O Brasil ocupa atualmente a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU.



"O ataque ao Hospital Batista Al-Ahli é uma tragédia injustificável. Guerras não fazem nenhum sentido", escreveu Lula.



"Os inocentes não podem pagar pela insanidade da guerra", acrescentou.



Israel e palestinos se culpam mutuamente pelo ataque de terça-feira a um hospital da cidade de Gaza, que deixou um cenário de horror com dezenas de corpos cobertos com lençóis e plástico branco manchados de sangue.



Israel negou as acusações palestinas de ter realizado o ataque e disse que o hospital foi atingido por um foguete da Jihad Islâmica, outra organização islamita armada em Gaza, que nega seu envolvimento.



O ministério da Saúde do governo do Hamas, que controla a Faixa de Gaza, disse em seu último comunicado que o ataque matou 471 pessoas.



