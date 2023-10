Ataques russos deixam cinco mortos na Ucrânia

436

Cinco pessoas morreram em ataques russos com mísseis contra a cidade de Zaporizhzhia e a região de Dnipropetrovsk durante a madrugada, anunciaram as autoridades locais nesta quarta-feira.



"Durante a madrugada, entre 1H33 e 1H48 (20H33 e 20H48 pelo horário de Brasília), a Rússia disparou seis mísseis contra a cidade de Zaporizhzhia", escreveu no Telegram o governador da região, Yuri Malashko.



Quatro pessoas morreram em um prédio residencial atingido por um míssil em Zaporizhzhia e uma mulher morreu em um ataque nos arredores da cidade de Dnipro, de acordo com o ministro ucraniano do Interior, Igor Klymenko.



A maior central nuclear da Europa fica nesta região, a 50 quilômetros da cidade de Zaporizhzhia. O local está ocupado pelas tropas russas.



Mais ao norte, a região de Dnipropetrovsk também foi bombardeada. Segundo as autoridades ucranianas, várias casas ficaram destruídas na localidade de Obujiva.