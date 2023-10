Brasil perde para Uruguai em Montevidéu e cai para 3º nas Eliminatórias

436

O Brasil foi derrotado pelo Uruguai por 2 a 0 nesta terça-feira (17), em Montevidéu, pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026, resultado que quebra um tabu de 22 anos sem derrotas brasileiras para a 'Celeste'.



Os gols da seleção uruguaia foram marcados por Darwin Núñez (41') e Nicolás de la Cruz (77').



Outra má notícia para a Seleção foi a lesão de Neymar, que teve que ser substituído no final do primeiro tempo após pisar de mau jeito e cair no gramado sentindo dor.



Com esta vitória, o Uruguai assume a segunda posição na tabela com 7 pontos. Já o Brasil cai para terceiro, com a mesma pontuação, em desvantagem no critério de número de gols marcados.



Desde o início, a Seleção teve mais a posse de bola, trocando passes de um lado para o outro e se movimentando pelo campo para escapar da pressão alta dos uruguaios, mas o time brasileiro não conseguia chegar com perigo ao gol defendido por Sergio Rochet.



Nos primeiros 30 minutos, parecia que o gol sairia quando o Brasil decidisse acelerar o jogo, mas para a 'Celeste', contra os brasileiros, milagres (às vezes) existem.



- Lesão de Neymar preocupa -



Pouco depois, outro duro golpe para o Brasil: Neymar deixa o campo lesionado.



Rodrigo Paiva, assessor de imprensa da CBF, informou à AFP que a lesão do camisa 10 "é algo que preocupa". Na quarta-feira, o jogador passará por exames em São Paulo e o médico da Seleção, Rodrigo Lasmar, vai acompanhar os resultados.



O primeiro tempo terminou com vantagem esmagadora na posse de bola para a Seleção e vitória parcial do Uruguai.



Na segunda etapa, o time uruguaio passou a dominar o jogo e logo nos primeiros minutos passou a ficar mais com a bola.



Federico Valverde e Nicolás de la Cruz comandaram a armação de jogadas e levavam os uruguaios ao ataque. Manuel Ugarte, que jogou entre os zagueiros na zona intermédia, era o responsável pela saída de bola. Já o Brasil parecia desorientado.



Houve um breve momento em que a Seleção voltou a gostar do jogo. O lance mais perigoso foi uma cobrança de falta de Rodrygo que explodiu no travessão de Rochet (68').



Mas menos de dez minutos depois, veio o nocaute 'Celeste': Darwin Núñez brigou pela bola com Casemiro e Gabriel Magalhães, tocou para trás e De la Cruz apareceu sozinho na pequena área para fazer o segundo gol.



A última vitória do Uruguai sobre o Brasil tinha acontecido julho de 2001, nas Eliminatórias para a Copa de 2002: um 1 a 0 no mesmo estádio Centenario, com gol de pênalti de Federico Magallanes.



-- Ficha técnica:



Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 - Quarta rodada



Uruguai - Brasil 2 - 0



Estádio: Centenario (Montevidéu)



Árbitro: Alexis Herrera (VEN)



Gols:



Uruguai: Núñez (42'), De La Cruz (77')



Cartões amarelos:



Uruguai: Araújo (10'), Núñez (21'), Nández (57')



Brasil: Rodrygo (45'+5), Casemiro (71'), Ederson (77'), Gabriel Jesus (83'), Matheus Cunha (89')



Escalações:



Uruguai: Sergio Rochet - Nahitán Nández (Bruno Méndez 68'), Sebastián Cáceres, Ronald Araújo, Mathías Olivera (Matías Viña 84') - Facundo Pellistri (Joaquín Piquerez 88'), Federico Valverde, Nicolás De La Cruz, Manuel Ugarte, Maximiliano Araujo (Matías Vecino 87') - Darwin Núñez. Técnico: Marcelo Bielsa.



Brasil: Ederson - Yan Couto (David Neres 73'), Marquinhos, Gabriel Magalhães, Carlos Augusto (Guilherme Arana 73') - Rodrygo, Casemiro, Neymar (Richarlison 45'+4), Bruno Guimarães (Raphael Veiga 84'), Vinícius Júnior (Matheus Cunha 84') - Gabriel Jesus. Técnico: Fernando Diniz.