Paraguai vence lanterna Bolívia nas Eliminatórias

O Paraguai reagiu nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Bolívia por 1 a 0 nesta terça-feira (17), em Assunção.



O único gol do jogo foi marcado no segundo tempo pelo atacante Antonio Sanabria (69').



"Tínhamos que vencer de qualquer jeito e vencemos. Queremos fazer muitas coisas e estamos satisfeitos com o que fizemos, isso me deixa muito tranquilo", disse o técnico do Paraguai, o argentino Daniel Garnero.



Com este resultado, a seleção paraguaia chega à sétima posição na tabela com 4 pontos, enquanto a Bolívia segue na lanterna ainda sem pontuar.



"Estamos em um processo, existe uma mudança geracional, temos muitos garotos novos. Sabemos que será difícil para nós. Temos que continuar trabalhando para buscar resultados positivos", analisou o treinador da seleção boliviana, o também argentino Gustavo Costas.



Na próxima rodada dupla das Eliminatórias, o Paraguai visita o Chile em 16 de novembro e recebe a Colômbia cinco dias depois.



Nas mesmas datas, a Bolívia primeiro recebe o Peru e depois vai a Montevidéu enfrentar o Uruguai.