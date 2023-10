436

O Paraguai reagiu nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026 ao derrotar a Bolívia por 1 a 0 nesta terça-feira (17), em Assunção.



O único gol do jogo foi marcado no segundo tempo pelo atacante Antonio Sanabria (69').



Com este resultado, a seleção paraguaia chega à sétima posição na tabela com 4 pontos, enquanto a Bolívia segue na lanterna ainda sem pontuar.



Na próxima rodada dupla das Eliminatórias, o Paraguai visita o Chile em 16 de novembro e recebe a Colômbia cinco dias depois.



Nas mesmas datas, a Bolívia primeiro recebe o Peru e depois vai a Montevidéu enfrentar o Uruguai.