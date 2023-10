436

A Rússia e os Emirados Árabes Unidos pediram, nesta terça-feira (17), uma reunião de emergência do Conselho de Segurança da ONU para quarta-feira, depois de um bombardeio atingir um hospital em Gaza, matando ao menos 200 pessoas.



"Rússia e Emirados Árabes Unidos solicitaram a realização de uma reunião pública urgente do Conselho de Segurança da ONU para a manhã de 18 de outubro devido ao ataque a um hospital de Gaza", revelou o embaixador adjunto russo na ONU, Dmitry Polyanskiy, no Telegram.