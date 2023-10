Jordânia condena bombardeio de hospital em Gaza e culpa Israel

436

O Ministério das Relações Exteriores da Jordânia condenou, nesta terça-feira (17), o lançamento de um foguete que atingiu um hospital na Faixa de Gaza, atribuído a Israel pelo movimento islamista palestino Hamas.



O ministério atribui a responsabilidade deste ataque a Israel, "a força ocupante", em um comunicado de imprensa.



Israel, por sua vez, acusa a Jihad Islâmica de estar por trás do foguete que matou ao menos 200 pessoas, segundo as autoridades locais.



Ainda nesta terça-feira, dezenas de manifestantes tentaram invadir a embaixada de Israel em Amã em protesto contra o ataque ao hospital, informou um jornalista da AFP no local.



Os manifestantes pularam a barreira de contenção e avançaram rumo ao complexo da embaixada. As forças de segurança responderam com o lançamento de bombas de gás lacrimogêneo para dispersar a multidão.