O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou, nesta terça-feira (17), que o ataque contra infraestruturas civis "não está em linha com o direito internacional", após os relatos de um bombardeio israelense contra um hospital da Faixa de Gaza.



Ao fim de uma cúpula virtual de dirigentes da União Europeia (UE), Michel disse que a informação do bombardeio "aparentemente está confirmada" e acrescentou: "Um ataque contra uma infraestrutura civil não está em linha com o direito internacional".