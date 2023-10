Secretário-geral da ONU discutirá no Egito entrega de ajuda a Gaza

436

O secretário-geral da ONU, António Guterres, visitará o Cairo na próxima quinta-feira para discutir com o presidente egípcio, Abdel Fattah al Sissi, a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza, anunciou seu porta-voz nesta terça (17).



Guterres, que está na China neste momento, será recebido na quinta na capital egípcia por Al Sissi e "outros" líderes para discutir "a situação atual na região", ou seja, a guerra entre Israel e o movimento islamista palestino Hamas, declarou em coletiva de imprensa o porta-voz do secretário-geral, Stéphane Dujarric.



No sábado, também está prevista a participação de Guterres em uma conferência internacional organizada pelo presidente Al Sissi, acrescentou.



O porta-voz não confirmou se o secretário-geral visitaria Israel ou outros países do Oriente Médio.



Guterres tem como eixo central de sua visita discutir a entrega de ajuda humanitária à Faixa de Gaza.



"Para entregar ajuda humanitária para Gaza, necessitamos de passagens fronteiriças seguras. Não podemos movimentar caminhões e comboios humanitários no meio dos bombardeios" de Israel contra o território palestino, argumentou Dujarric.



"Neste momento, há debates intensos dos quais participamos com várias partes interessadas para tentar proporcionar ajuda humanitária básica o mais rapidamente possível: necessitam-se urgentemente alimentos, água e remédios", ressaltou o porta-voz.



Água e alimentos estão cada vez mais escassos para os 2,4 milhões de habitantes de Gaza, privados também de eletricidade após o cerco imposto por Israel em represália ao ataque do Hamas em 7 de outubro.