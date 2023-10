Hospitais na Faixa de Gaza se transformam em abrigo de deslocados

436

Centenas de famílias palestinas se amontoavam, nesta terça-feira (17), em hospitais da Faixa de Gaza, procurando refúgio nesses estabelecimentos, já lotados, dos incessantes bombardeios do Exército israelense, confirmaram jornalistas da AFP.



Amira, de 44 anos, instalou-se com os filhos no pátio do hospital Nasser, em Khan Yunis, no sul do pequeno enclave palestino, para onde um milhão de habitantes foram deslocados desde que o Exército de Israel ordenou-lhes que abandonassem o norte.



"Faz uma semana que não tomamos banho, a morte seria mais misericordiosa", disse, enquanto preparava sanduíches com o pouco pão que conseguiu recuperar.



"Se a água e o combustível não voltarem imediatamente a Gaza, seus habitantes estão em perigo iminente de morte, ou de epidemias", afirma o Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef).



Até agora, a única abertura para o mundo, da Faixa de Gaza, que não está nas mãos de Israel - a passagem de Rafah para o Egito - permanece fechada. Foi bombardeada pela quarta vez na noite de segunda-feira, e israelenses, egípcios e americanos não conseguem chegar a acordo sobre um mecanismo para levar ajuda, tirar os estrangeiros de Gaza e dar as garantias de segurança exigidas pelos egípcios e israelenses.



Embora Israel alegue ter restabelecido, parcialmente, o abastecimento de água, aporta apenas menos de 4% do consumo anterior à guerra.