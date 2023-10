436

Os estabelecimentos comerciais da Faixa de Gaza têm comida para mais quatro ou cinco dias apenas, alertou nesta terça-feira (17) o Programa Mundial de Alimentos (PMA), enquanto prossegue o cerco do Exército israelense ao território palestino após o ataque surpresa do Hamas.



"Nas lojas, os estoques (de alimentos) são de apenas alguns dias, talvez quatro ou cinco dias", afirmou a porta-voz do PMA, Abeer Etefa. Um acordo sobre a entrada de ajuda humanitária em Gaza continua bloqueado.