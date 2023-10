436

A montadora japonesa Toyota anunciou nesta terça-feira (17) que suspendeu parte de sua produção no Japão após uma explosão em um de seus fornecedores, sem informar quando deve retomar as operações.



O incidente aconteceu na segunda-feira em uma fábrica da Chuo Spring, fornecedora de amortecedores para várias montadoras, onde um trabalhador ficou ferido, informou a empresa em um comunicado.



A Toyota precisou interromper a produção em algumas linhas de duas fábricas no Japão. Além disso, 10 linhas de produção em seis de suas 14 fábricas no país foram afetadas nesta terça-feira, segundo a montadora.



TOYOTA MOTOR