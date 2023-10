436

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, viajará na quarta-feira (18) de Israel para Amã, na Jordânia, para se reunir com o líder palestino, Mahmud Abbas, o presidente egípcio, Abdel Fattah al Sissi, e o rei jordaniano, Abdullah II, informou a Casa Branca.



Biden "vai reiterar que o Hamas não defende o direito do povo palestino à dignidade e à autodeterminação, e voltará a falar das necessidades humanitárias dos civis de Gaza", declarou à imprensa o porta-voz do Conselho de Segurança Nacional, John Kirby.