Wall Street sobe em meio a resultados de empresas e tensões geopolíticas

A Bolsa de Nova York fechou em alta nesta segunda-feira (16) com os olhos voltados para os resultados de empresas e os esforços diplomáticos no Oriente Médio, após a explosão do conflito entre Israel e Hamas.



O índice Dow Jones subiu 0,93%, aos 33.984,54 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq avançou 1,20% (13.567,98), e o S&P; 500, 1,06% (4.373,63), no fechamento da sessão.



"Algo não tem lógica em Wall Street. As ações subiram, mas os rendimentos dos títulos do Tesouro também, enquanto a incerteza persiste", resumiu Edward Moya, da Oanda.



"Grande parte da atenção está concentrada no conflito entre Israel e Hamas, que é objeto de esforços diplomáticos para evitar que a guerra se estenda", acrescentou.



A Europa quer abrir um corredor aéreo humanitário para a Faixa de Gaza, anunciou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, que declarou que os palestinos de Gaza não devem "pagar o preço pela barbárie do Hamas".



O chefe de governo da Alemanha, o chanceler Olaf Scholz, anunciou hoje que visitará Israel esta semana para mostrar sua "solidariedade". Também disse que visitará o Egito.



Para Peter Cardillo, da Spartan Capital, a alta dos índices reflete as expectativas dos investidores "de uma boa temporada de resultados de empresas".



"Na terça, teremos muitas grandes empresas: desde Goldman Sachs a Bank of America, passando por Johnson & Johnson. Além disso, se seus resultados forem tão bons como os do JPMorgan na sexta, isso poderia atenuar o sentimento negativo vinculado ao conflito entre Israel e Hamas", destacou Cardillo.



Para este especialista, o dinamismo de hoje foi "uma reação tardia aos bons resultados mostrados na sexta-feira" pelos bancos JPMorgan, Citigroup e Wells Fargo.



Entre os valores do dia, a empresa de serviços financeiros Schwab subiu 4,64%, para 53,71 dólares por ação, após anunciar resultados melhores que o esperado para o terceiro trimestre.



A fabricante de automóveis Ford fechou em alta de 1,02%, com suas ações cotadas em 11,93 dólares, depois que seu presidente e bisneto de Henry Ford, Bill Ford, fez um apelo ao sindicato UAW para terminar com a greve que atinge a empresa e suas principais concorrentes americanas, GM e Stellantis, em meio a negociações salariais.