Israel ataca 'alvos terroristas' do Hezbollah no Líbano (Exército)

436

Israel realizou ataques noturnos contra "alvos terroristas" do Hezbollah no Líbano, informou seu Exército na manhã desta terça-feira (17).



"O Exército de Israel está atacando alvos militares da organização terrorista Hezbollah no território libanês", diz o comunicado divulgado pelas Forças Armadas.



Desde o início da guerra provocada pelo ataque sem precedentes do Hamas contra Israel, em 7 de outubro, os confrontos na fronteira israelense-libanesa deixaram cerca de dez mortos do lado libanês, a maioria combatentes, além de um jornalista da agência de notícias Reuters e outros dois civis.



Do lado israelense, morreram pelo menos duas pessoas.



A comunidade internacional teme que o conflito entre Israel e o Hamas extrapole, envolvendo o grupo islamista pró-iraniano Hezbollah, aliado do grupo palestino.



Israel começou a retirar milhares de moradores de 28 cidades do norte do país após os confrontos fronteiriços.