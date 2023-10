Irã alerta sobre 'ação preventiva' contra Israel

436

O Irã alertou, nesta segunda-feira (16), para uma possível "ação preventiva" contra Israel "nas próximas horas", no momento em que Israel se prepara para uma ofensiva terrestre na Faixa de Gaza.



"Espera-se uma possível ação preventiva do eixo de resistência nas próximas horas", disse o ministro das Relações Exteriores iraniano, Hossein Amir Abdollahian, em uma transmissão ao vivo pela televisão estatal, ao comentar sua reunião de sábado, no Líbano, com o líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah.



Teerã tem advertido repetidamente que uma invasão terrestre de Gaza provocaria uma resposta de outras frentes, gerando temores de um conflito maior que envolva outros países.



Mais cedo nesta segunda, Amir Abdollahian e o presidente iraniano Ebrahim Raisi assinalaram que o tempo para alcançar uma solução política estava acabando e alertaram sobre a expansão da guerra entre Israel e Hamas para outras frentes.



O chanceler iraniano afirmou que "os líderes da resistência" não permitirão que Israel "faça o que quiser em Gaza".



Israel declarou guerra contra o grupo islamista palestino um dia depois que combatentes do movimento invadiram o território israelense, em 7 de outubro, e mataram mais de 1.400 pessoas, a maioria civis.



Em resposta, Israel bombardeou intensamente a Faixa de Gaza, matando pelo menos 2.750 pessoas, também civis em sua maioria.



Atualmente, Israel prepara uma incursão terrestre em Gaza, onde cresce o medo entre os palestinos bloqueados no território sob os ataques israelenses.