Hamas diz 'não ter medo' de ofensiva terrestre de Israel (porta-voz)

O Hamas afirmou, nesta segunda-feira (16), "não ter medo" de uma ofensiva terrestre de Israel, que concentrou seus soldados ao longo da fronteira com a Faixa de Gaza, território palestino governado pelo movimento islamita.



"A ameaça da ocupação [de Israel] de lançar uma ofensiva terrestre contra o nosso povo não nos dá medo e estamos prontos", disse o porta-voz do braço armado do Hamas, Abu Obeida, em uma gravação de áudio.



Hamas e Israel estão em guerra aberta desde que o grupo palestino lançou um ataque letal e sem precedentes em território israelense em 7 de outubro.



Mais de 1.400 pessoas morreram em Israel desde então, segundo os últimos dados fornecidos por dirigentes israelenses, que esta manhã afirmaram que os reféns nas mãos do Hamas são 199.



Daniel Hagari, porta-voz militar israelense, disse que "os esforços que se referem aos reféns são uma prioridade nacional".



Abu Obeida afirmou, ainda, nesta segunda que o número de reféns em Gaza era de "200 a 250", e detalhou que 200 deles estavam em mãos das brigadas Al Qassam, braço armado do Hamas, e que outros "grupos da resistência" mantêm os outros cativos.



"Libertaremos os detidos estrangeiros se as condições estiverem reunidas", acrescentou.



Ele disse, ainda, que 22 reféns morreram nos bombardeios israelenses à Faixa de Gaza.



Mais de 2.750 pessoas morreram nos ataques de represália ao enclave palestino, segundo as autoridades locais.