Chefe de governo alemão viajará a Israel e Egito

O chefe de governo alemão, Olaf Scholz, anunciou nesta segunda-feira (16) que viajará esta semana para Israel e depois para o Egito, após a eclosão das hostilidades entre Israel e o movimento islamita palestino Hamas.



Scholz será o primeiro chefe de governo estrangeiro a visitar Israel desde o início dos combates.



"Quero mostrar concretamente a minha solidariedade (a Israel, ndr) com a minha visita", declarou o chanceler alemão em coletiva de imprensa em Tirana, após uma cúpula dos Balcãs Ocidentais.



Scholz não indicou uma data, mas segundo vários veículos de comunicação alemães e israelenses, a viagem acontecerá na terça-feira.



"É muito importante justamente neste momento para a população israelense e para o país", acrescentou, reafirmando que, para ele, Israel tem "todo o direito de se defender".



Scholz, que também disse que iria mais tarde ao Egito, indicou que quer falar sobre questões como a "situação de segurança e como evitar uma escalada do conflito para outras regiões" e "como organizar a ajuda humanitária" diante da crescente preocupação com a população da Faixa de Gaza.