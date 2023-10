Vice no Masters 1000 de Xangai, Rublev volta ao Top 5 do ranking da ATP

436

O tenista russo Andrey Rublev voltou ao Top 5 do ranking da ATP, divulgado nesta segunda-feira (16), um dia depois de ter sido vice-campeão do Masters 1000 de Xangai, que terminou com o título do polonês Hubert Hurkacz.



Hurkacz, que com o troféu na China teve a maior ascensão dentro do Top 20, ganhou seis posições e agora é o 11º da lista.



O número 1 do mundo continua sendo o sérvio Novak Djokovic, seguido pelo espanhol Carlos Alcaraz (2º), o russo Daniil Medvedev (3º) e o italiano Jannik Sinner (4º).



Já o brasileiro mais mais bem classificado no ranking é Thiago Wild, na 77ª posição.



-- Ranking da ATP publicado nesta segunda-feira, 16 de outubro:



1. Novak Djokovic (SRV) 11.045 pontos



2. Carlos Alcaraz (ESP) 8.805



3. Daniil Medvedev (RUS) 7.355



4. Jannik Sinner (ITA) 5.000



5. Andrey Rublev (RUS) 4.765 (+2)



6. Holger Rune (DIN) 4.605 (-1)



7. Stefanos Tsitsipas (GRE) 4.360 (-1)



8. Casper Ruud (NOR) 3.685 (+1)



9. Alexander Zverev (ALE) 3.460 (+1)



10. Taylor Fritz (EUA) 3.410 (-2)



11. Hubert Hurkacz (POL) 2.900 (+6)



12. Tommy Paul (EUA) 2.705



13. Alex De Minaur (AUS) 2.650 (-2)



14. Frances Tiafoe (EUA) 2.355 (-1)



15. Karen Khachanov (RUS) 2.340 (-1)



16. Grigor Dimitrov (BUL) 2.195 (+3)



17. Félix Auger-Aliassime (CAN) 2.100 (-2)



18. Cameron Norrie (GBR) 1.985 (-2)



19. Ben Shelton (EUA) 1.865 (+1)



20. Lorenzo Musetti (ITA) 1.845 (-2)



...



77. Thiago Wild (BRA) 738