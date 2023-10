Lesão muscular deve afastar Osimhen do Napoli por um mês

436

O Napoli confirmou nesta segunda-feira (16) a lesão muscular na coxa de Victor Osimhen, sofrida durante amistoso pela seleção da Nigéria, que deve afastar o atacante dos gramados por um mês.



"Victor Osimhen passou hoje por novos exames que evidenciaram uma lesão no bíceps femoral da coxa direita", escreveu o Napoli em seu comunicado.



"O atacante iniciou sua recuperação no centro de treinamento do clube", conclui a nota, sem dar mais detalhes.



Segundo o jornal Corriere dello Sport, Osimhen pode desfalcar a equipe por um mês e perder os próximos quatro jogos do Campeonato Italiano e dois da Liga dos Campeões até a próxima paralisação para as datas Fifa, em meados novembro.



Desta forma, ele estaria de volta, a princípio, para enfrentar o Real Madrid no Santiago Bernabéu, no dia 19 de novembro, pela quinta rodada da fase de grupos da Champions.



O atacante se lesionou na última sexta-feira, no empate em 2 a 2 entre Nigéria e Arábia Saudita, em amistoso disputado em Portimão (Portugal).



Osimhen, artilheiro da última Serie A, já marcou seis gols nas oito primeiras rodadas do campeonato.



Campeão na temporada passada depois de 33 anos, o Napoli ocupa atualmente a quinta colocação na tabela, a sete pontos de distância do líder Milan.