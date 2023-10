Ilhas Canárias registram recorde de chegadas de migrantes

436

As ilhas Canárias, localizadas ao longo da costa noroeste da África, registraram nas últimas semanas números recordes de chegadas de imigrantes irregulares, a que levou o governo espanhol a anunciar que irá disponibilizar mais meios para frear este fluxo.



A Espanha vai enviar um avião para "colaborar com as autoridades do Senegal e da Mauritânia" na vigilância marítima durante um mês e meio, para deter as precárias embarcações que partem com imigrantes para as ilhas Canárias, indicou o ministro do Interior, Fernando Grande-Marlaska, que está de visita ao arquipélago espanhol.



"Há um aumento" nas chegadas em consequência da "desestabilização no Sahel", disse o ministro, que afirmou que outro avião será enviado às ilhas Canárias para reforçar os meios de vigilância já existentes.



Segundo o ministro, que visitou a Mauritânia na semana passada e irá em breve ao Senegal, "mais de 12 mil" chegadas de imigrantes às ilhas Canárias foram evitadas desde o início do ano.



De acordo com os últimos números do Ministério do Interior espanhol, o arquipélago recebeu 23.537 imigrantes entre 1º de janeiro e 15 de outubro, quase 80% a mais do que no mesmo período de 2022.



Nos primeiros 15 dias de outubro, 8.561 migrantes desembarcaram no arquipélago, um recorde, segundo a imprensa espanhola, desde uma crise migratória em 2006.



A rota para as ilhas Canárias tem sido muito movimentada nos últimos anos devido ao reforço dos controles no Mediterrâneo.